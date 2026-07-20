ABD'de rekor seviyede kuraklık yaşayan Lake Mead rezervuarının tamamen kurumasını engellemek amacıyla yeni bir adım atıldı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ABD Islah Bürosu ile Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi arasında imzalanan protokolle gölde devasa miktarda su bırakılması kararlaştırıldı. Anlaşma kapsamında, gölden çekilmeyen su karşılığında yerel kuruma milyonlarca dolar ödeme yapılacak.

106 MİLYAR GALON SU GÖLDE KALACAK

İmzalanan anlaşmanın şartlarına göre, Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi bu yıl kullanım hakkı olan yaklaşık 326 bin acre-foot (106 milyar galon) suyu çekmeyerek rezervuarda bırakacak. ABD Islah Bürosu, gölde tutulan her acre-foot su için kuruma 325 dolar ödeme yapacak. Bu plan doğrultusunda bölgeye aktarılacak toplam fonun 65 milyon doları bulması bekleniyor.

Uzmanlar, gölün kuruması halinde ortaya çıkacak çevresel ve ekonomik yıkımın yanında bu maliyetin oldukça düşük kaldığını belirtiyor. 1983 yılından bu yana tam kapasitesine ulaşamayan Lake Mead; Arizona, Nevada, Kaliforniya ve Meksika'da yaşayan yaklaşık 25 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

ÖLÜ HAVZA SEVİYESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bölgede yıllardır devam eden mega kuraklık, su seviyesini "ölü havza" (dead pool) olarak bilinen kritik eşiğe yaklaştırıyor. Ölü havza seviyesi, suyun Hoover Barajı'nın aşağısına akamayacak kadar azalması durumunu ifade ediyor. Bu eşiğe ulaşılması halinde içme suyu pompaları işlevsiz kalıyor, hidroelektrik enerji üretimi duruyor ve tarımsal sulama tamamen kesiliyor.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN YATIRIM ÇAĞRISI

Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi Genel Müdürü Shivaji Deshmukh, Colorado Nehri sisteminin benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını bildirdi. Deshmukh, bu tarz anlaşmaların kısa vadede nefes aldırdığını ancak kalıcı çözüm için su tüketimini azaltacak uzun vadeli politikalara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Adán Ortega Jr. ise mevcut altyapı yatırımlarına dikkat çekti. Ortega, 1990'lı yıllardan beri su geri dönüşümü ve yer altı suyu yönetimi gibi alanlara milyarlarca dolar harcadıklarını, Colorado Nehri'ne sağlanan bu desteğin temelinde söz konusu altyapı dönüşümünün yer aldığını aktardı.