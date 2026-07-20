Tayland hükümeti, deniz ekosistemini ve özellikle mercan resiflerini korumak amacıyla ülke genelindeki tüm ulusal deniz parklarında yeni bir düzenlemeye gitti. Çevre bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, deniz yaşamına zarar verdiği tespit edilen belirli kimyasalları içeren güneş kremlerinin kullanımı resmen yasaklandı.

Karar kapsamında; oksibenzon, oktinoksat, 4-metilbenziliden kafur ve butilparaben bileşenlerini barındıran ürünlerin milli park sınırları içine sokulmasına izin verilmeyecek. Kurala uymayan yerli ve yabancı turistlere yönelik sıkı denetimler uygulanacağı ve ihlal durumunda para cezası kesileceği bildirildi.

MERCAN RESİFLERİ NEDEN ZARAR GÖRÜYOR?

Yapılan bilimsel araştırmalar, söz konusu dört temel kimyasal bileşenin deniz altı yaşamı üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu gösteriyor. Bu maddelerin mercan larvalarının gelişimini engellediği, deniz canlılarının üreme döngüsünü bozduğu ve resiflerde kitlesel beyazlama adı verilen ölüm dalgalarına neden olduğu belirtiliyor. Yetkililer, yasağın tüm güneş koruyucuları değil, yalnızca bu spesifik kimyasal formüllere sahip ürünleri kapsadığını vurguluyor.

TATİLCİLER HANGİ ÜRÜNLERİ TERCİH ETMELİ?

Tayland gibi tropikal bölgelere seyahat edecek turistlerin, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için tatil çantalarını hazırlarken etiket okuma alışkanlığı edinmesi gerekiyor. Geleneksel kimyasal filtreler yerine, doğada hızla çözünebilen ve ambalajında uluslararası geçerliliği olan 'mercan dostu' (reef-safe) ibaresi bulunan mineral bazlı koruyucuların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Çinko oksit veya titanyum dioksit gibi fiziksel filtreler içeren bu alternatifler, hem insan cildini UV ışınlarından koruyor hem de hassas su altı habitatının sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.