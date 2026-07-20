Türkiye'de dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamakla görevli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Konut, Suudi Arabistan'da devasa bir yatırıma imza atıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, "Hayat Mekke" ismiyle duyurulan proje kapsamında Mekke şehrinde lüks villalar inşa edilecek. Yaklaşık 400 milyon dolar bütçe ayrılan bu yatırımın bir bölümü, Türkiye'den ve dünyadan yatırımcılara satılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Riyad ziyaretinde detayları netleşen projede, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında resmi mutabakat sağlandı. Emlak Konut Global Şirketi tarafından hayata geçirilecek inşaat alanı, Harem-i Şerif bölgesinin giriş koridorunda yer alıyor. Anlaşma doğrultusunda, inşa edilecek konutların yüzde 25'lik kısmına denk gelen 254 adet lüks villa uluslararası pazarın alımına sunulacak.

VİLLA BAŞINA 394 BİN DOLAR MALİYET

Söz konusu yatırım planlamasında yer alan 1.014 adet villanın her biri en az 305 metrekare büyüklüğünde tasarlanıyor. Yaşam alanının etrafında okul, sağlık tesisi, yürüyüş parkuru ve alışveriş üniteleri gibi ek donatılar bulunacak. Toplam yatırım bedeli konut sayısına oranlandığında, ortaya çıkan ortalama maliyet villa başına 394 bin doları buluyor. Emlak Konut'un kurumsal platformlarında projeye dair maliyet detaylarının ise henüz yer almadığı ifade ediliyor.

SOSYAL KONUT VİZYONUNDAN LÜKS YATIRIMA YÖNELİŞ

Kamu idarelerinin asli görev tanımları ile yürütülen projeler arasındaki farklılık, ekonomi çevrelerinde tartışmalara neden oldu. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş konuya ilişkin değerlendirmesinde, TOKİ ve Emlak Konut'un öncelikli hedef kitlesinin dar gelirli vatandaşlar olması gerektiğini vurguladı. Aydoğmuş, yurt içinde derin bir barınma krizi ve konut enflasyonu yaşanırken kamu kaynaklarının yurt dışındaki ultra lüks projelere ayrılmasının kurumsal misyonla çeliştiğini savundu.