Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı için Beyaz Grup'tan aday olan Reşat Güney, kentteki artan barınma maliyetlerinin iş dünyasına yansımalarını değerlendirdi. Güney'in açıklamalarına göre, işletmelerin en temel sorunlarından biri haline gelen yüksek kiralar, nitelikli personelin Antalya'dan ayrılmasına neden oluyor. Bu durum, hizmet ve üretim sektörlerinde ciddi kapasite sorunlarını beraberinde getiriyor.

KİRA ORTALAMASI 30 BİN LİRAYA ULAŞTI

Piyasa verileri, işverenlerin yaşadığı personel krizinin temelinde yatan barınma maliyetlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Antalya genelinde ortalama konut kirası 30 bin TL seviyesine çıkarken, bu rakam Konyaaltı'nda 38 bin TL, Muratpaşa'da ise 35 bin TL dolaylarında seyrediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına göre, Antalya, Burdur ve Isparta bölgesindeki yeni kiracı kira endeksi son bir yılda yüzde 31,1 oranında artış gösterdi.

ÇÖZÜM İÇİN ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Yaşanan tabloyu "Çalışan barınamıyor, şehirde kalamıyor" sözleriyle özetleyen Güney, sorunun yalnızca iş dünyasını değil, tüm kenti ilgilendiren sosyal bir boyuta ulaştığını vurguladı. Nitelikli iş gücünün başka illere yönelmesinin işletmelerin geleceğini tehdit ettiğini belirten başkan adayı, yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektörün acilen aynı masada buluşması gerektiğini ifade etti.

BÖLGESEL İSTİHDAMDA OLASI YANSIMALAR

Antalya merkezli başlayan bu barınma ve iş gücü krizinin, Alanya gibi turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu ilçelerde de benzer ekonomik dinamikler üzerinden yakından takip edildiği biliniyor. Turizm sezonunda personel ihtiyacının zirve yaptığı sahil bandında, artan yaşam maliyetlerinin istihdam edilebilirliği düşürmesi muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.

KALICI SOSYAL POLİTİKALAR ŞART

Seçim vizyonuna dair ipuçları da veren Güney, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sadece yeni yatırımlarla sağlanamayacağının altını çizdi. Nitelikli personeli kentte tutacak sosyal politikaların geliştirilmesi gerektiğini aktaran Güney, hem işverenin hem de çalışanın kazandığı, yaşam kalitesi yüksek bir kent modeli hedeflediklerini sözlerine ekledi.