Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Nuristan'ın Parun kentinde etkisini gösteren sağanak yağışların kısa sürede sele dönüştüğü belirtildi. Dağlık yapısıyla bilinen bölgede aniden yükselen su seviyesi, yerleşim alanlarını ve ulaşım yollarını olumsuz etkiledi.

100'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

İlk belirlemelere göre sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybederken, 80'i aşkın kişi de çeşitli şekillerde yaralandı. Yetkililer, 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu bildirirken, can kaybının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Arama kurtarma ekiplerinin selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü, ancak engebeli arazi yapısı ve olumsuz hava koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığı kaydedildi.

BÖLGEDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Ani sellerin birçok evi, tarım arazisini ve altyapıyı kullanılamaz hale getirdiği belirtilirken, bazı yolların ulaşıma kapandığı ve iletişim hatlarında da kesintiler yaşandığı bildirildi. Sel nedeniyle çok sayıda ailenin evsiz kaldığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgeye acil insani yardım ekipleri ile gıda, çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin sevk edildiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi, kayıp kişilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, bölge halkına dere yataklarından ve riskli alanlardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

Yetkililer, sel felaketine ilişkin bilançonun arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.