ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Puerto Madero kentinin yakınları olduğunu duyurdu. Yerin yaklaşık 86 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, derin odaklı olması nedeniyle geniş bir bölgede hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası çok sayıda vatandaş panikle ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Yerel yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, afet ve acil durum ekipleri de bölgede incelemelere başladı.

Meksika Sivil Savunma ekiplerinin, depremin hissedildiği yerleşim yerlerinde saha taraması yaptığı, altyapı, yol ve kamu binalarında olası hasarları tespit etmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Meksika, Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan ve dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Bu nedenle ülkede yıl boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geliyor. Uzmanlar, özellikle büyük depremlerin ardından artçı sarsıntıların günler hatta haftalar boyunca devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, şu ana kadar deprem nedeniyle can kaybı, yaralanma veya ciddi maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.