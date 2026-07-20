Irak hükümeti, Hürmüz Boğazı'nda aylardır devam eden fiili abluka ve çatışma ortamı nedeniyle enerji ihracatında rotayı Akdeniz'e çevirdi. Basra ve Kerkük'ten çıkarılan petrolün, Türkiye'deki Ceyhan ile Suriye'de Tartus ve Lazkiye arasında yer alan Baniyas limanlarına ulaştırılması için yeni boru hattı projeleri hızlandırıldı.

Irak resmî haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulunan Irak Petrol Bakanı Besim Muhammed Hüdeyir, petrol ihracatında yeni yollar bulmak için net bir strateji belirlediklerini aktardı. Hüdeyir, planlanan yeni boru hatlarının fizibilite çalışmalarının halihazırda devam ettiğini bildirdi. Projenin ilerleyen aşamalarında hattın Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentine kadar uzatılması da hedefleniyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Ülke ekonomisinin petrole aşırı bağımlı olması, ihracat yollarının güvenliğini Bağdat yönetimi için hayati hale getiriyor. Normal şartlarda devlet gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını petrol ihracatı oluştururken, aralarında emeklilerin de bulunduğu 10 milyonu aşkın kişinin maaşı doğrudan bu bütçeden karşılanıyor. Hürmüz Boğazı'nın etrafından dolanılması durumunda dahi süren güvenlik riskleri ve kara yolu taşımacılığının maliyetli olması, boru hattı projelerini zorunlu kılıyor.

TÜRKİYE'YE UZANAN MEVCUT HATLARA NE OLDU?

Irak halihazırda Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye ulaşan mevcut bir boru hattını aktif olarak kullanıyor. Öte yandan, Kürt bölgelerinden geçmeyen ve Türkiye'ye doğrudan uzanan ikinci bir boru hattının da test aşamalarının tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği açıklandı. Bölgedeki tırmanan çatışmalar nedeniyle ABD merkezli HKN Energy ve BAE merkezli Dana Gas gibi şirketlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurması, güvenli alternatif hatların önemini artırıyor.

SURİYE HATTI İÇİN ABD'DE İMZA

Yeni projelerin yanı sıra eski hatların devreye alınması için de diplomatik adımlar atılıyor. Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin Washington ziyareti sırasında, Irak ve Suriye temsilcileri kullanım dışı olan eski bir boru hattının yeniden açılması için niyet beyanı imzaladı. ABD'nin 2003'teki işgali sırasında hasar gören ve günlük 700 bin varil (her biri 159 litre) taşıma kapasitesi bulunan bu hattın onarım sürecine, ABD'li enerji devi Chevron'un liderlik etmesi kararlaştırıldı.