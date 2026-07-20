Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası turizmi canlandırmak amacıyla vize sisteminde kapsamlı değişiklikler yaptı. General Directorate of Residency and Foreigners Affairs Dubai (GDRFA) tarafından duyurulan yeni uygulamayla, turistlere 5 yıllık çok girişli seyahat imkanı sunuluyor.

Yeni sisteme göre onay alan ziyaretçiler, 5 yıl boyunca her seyahatte yeniden vize başvurusu yapma zorunluluğundan kurtulacak. Vize sahipleri ülkeye her girişte 90 güne kadar kesintisiz konaklayabilecek. İhtiyaç halinde bu süreye tek seferlik 90 günlük ek uzatma hakkı tanınırken, bir takvim yılı içindeki toplam kalış süresi 180 gün ile sınırlandırıldı.

SPONSORLUK YERİNE FİNANSAL YETERLİLİK

Yeni düzenlemenin en belirgin değişikliği, BAE vatandaşı veya şirketinden istenen sponsorluk zorunluğunun kaldırılması oldu. GDRFA açıklamasına göre, başvuru sahiplerinin son 6 ay boyunca banka hesaplarında kesintisiz olarak en az 4 bin ABD doları veya eşdeğeri bakiye bulundurması gerekecek.

Başvuru sürecinde finansal dökümlerin yanı sıra en az 6 ay geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf, kapsamlı sağlık sigortası ve uçak bileti rezervasyonu talep ediliyor.

VİZE ÜCRETİNDEKİ TEMİNAT DETAYI NEDİR?

Yetkililer, 5 yıllık çok girişli vizenin toplam maliyetini 1011 ABD doları (yaklaşık 47 bin TL) olarak belirledi. Bu tutarın tamamı tek kullanımlık bir harç bedeli olmayıp; başvuru ücretleri, sistem kullanım bedelleri ve ülkeden ayrılış sonrası belirli şartlarda iade alınabilen mali teminatı da kapsıyor.

Sık seyahat edenler için uzun vadeli planlama kolaylığı sağlayan bu yeni vize türüne başvurular, BAE'nin resmi dijital platformları ve yetkili hizmet merkezleri üzerinden yapılabilecek.