Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak. Sınav öncesindeki son haftaya girilirken, eğitim uzmanları velileri akademik baskı yerine öğrencilerin psikolojik dayanıklılığını artırmaya odaklanmaları konusunda uyardı.

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 merkezde yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. MEB'in açıklamasına göre, bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren özel bir beslenme paketi dağıtılacak. Ayrıca, 14 Haziran'daki Türkiye-Avustralya maçı nedeniyle 13 Haziran'a alınan sınavın hazırlıkları için 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edilecek.

UZMANLARDAN SON HAFTA TAVSİYELERİ NELER?

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, sınava hazırlık sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, son günlerde yeni bilgi yüklemesi yapılmaması gerektiğini aktardı. Erdoğan'a göre, çocuğun emeğini ve duygusal dengesini korumak bu aşamada en kritik nokta konumunda. Velilerin sınavı sürekli gündeme getirmesinin destekten çok baskı hissi yarattığı ifade edildi.

Öğrencilere geçmiş deneme sınavları üzerinden eleştiri yapılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan, "Biraz daha çalışsaydın" gibi cümlelerin kaygıyı artırabileceğini bildirdi. Son haftada yeni soru çözüm teknikleri denemek yerine mevcut düzenin korunması gerektiği tavsiye edildi.

SINAV SABAHI İLETİŞİM NASIL OLMALI?

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ise sınav haftasında ölçülü kaygının performansı artıracağını, ancak aşırı kaygının süreci olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ulu, velilerin heyecan yapma demek yerine, bu durumun normal olduğunu hissettiren bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğini açıkladı.

Sınav sabahı için mucizevi menüler aranmaması gerektiği, çocuğun alışkın olduğu ve sindirimi kolay gıdaların tercih edilmesinin önemi vurgulandı. Akraba ve arkadaş çevresinden gelen net karşılaştırmalarının da bu dönemde öğrenciyi gereksiz bir bilgi trafiğine sokarak stresi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar sınav sabahı olumsuz ifadeler yerine "Elinden geleni yap, sana güveniyoruz" denmesini öneriyor.

LGS TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Merkezi sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar 10 Temmuz tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların lise tercih işlemleri 13-24

Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların 5 Ağustos'ta duyurulacağı bildirildi. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri ise 5-14

Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.