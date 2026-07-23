Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı bir önceki yıla göre düşüş göstererek yüzde 75'ten yüzde 73,9'a geriledi. Ön lisans mezunlarında ise bu oran yüzde 66,4'ten yüzde 65,7 seviyesine indi.

SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK ZİRVEDE

TÜİK verilerine göre, lisans seviyesinde en yüksek istihdam oranına sahip bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. Tıbbı sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (yüzde 90,8), havacılık elektrik ve elektroniği (yüzde 89,9), matematik mühendisliği (yüzde 89,8) ve hemşirelik (yüzde 89,8) takip etti. Ön lisans düzeyinde ise polis meslek eğitimi yüzde 92,6'lık oranla ilk sırada yer alırken, onu elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 87,4) izledi.

İŞ BULMA SÜRESİ KISALDI

Mezunların ilk iş bulma sürelerinde küçük çaplı bir iyileşme gözlemlendi. Lisans mezunları için 2024 yılında 14,4 ay olan ortalama iş bulma süresi, 2025 yılında 14,2 aya düştü. En hızlı iş bulan lisans mezunları sadece 2,4 ay bekleyen dil ve konuşma terapistleri olurken, tıp mezunları 3,9 ayda iş başı yaptı. Kazanç tablosuna bakıldığında ise lisans mezunları arasında en yüksek aylık ortalama geliri pilotaj, matematik mühendisliği ve uzay mühendisliği bölümlerinin elde ettiği bildirildi.

ÜNİVERSİTE ADAYLARI İÇİN MESLEK SEÇİMİ KRİTERİ

Raporda yer alan meslek ile eğitim uyumu verileri, gelecekteki kariyer planlamaları için kritik bir tablo sunuyor. Lisans mezunlarının kendi alanlarında çalışma oranı yüzde 56,7 olarak ölçülürken, sağlık ve refah alanında bu uyum yüzde 80,4'e kadar çıkıyor. Buna karşın sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanından mezun olanların kendi mesleklerini yapma oranı lisans düzeyinde yüzde 20,6'da, ön lisansta ise yüzde 7,8'de kalıyor. Bu istatistikler, üniversite tercihi yapacak adayların mezuniyet sonrası sektörel daralmaları göz önünde bulundurması gerektiğini gösteriyor.