YKS tercih döneminin devam ettiği günlerde, Antalya Bilim Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu için hazırlanan bir tanıtım videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Gelen eleştiriler üzerine harekete geçen üniversite yönetimi, içeriğin kurumsal onay alınmadan yayımlandığını belirterek ilgili paylaşımı kaldırttı ve konuyla ilgili inceleme başlattı.

Antalya Körfez kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, söz konusu tanıtım filminde elinde valiz taşıyan genç bir kadın yer aldı. Videoda, farklı meslek grupları ve üniversite bölümlerini temsil eden kişi veya araçların çağrılarını reddeden genç kadın, filmin sonunda izleyicilerin karşısına pilot üniformasıyla çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim videonun yaratıcı bir kurguya sahip olduğunu savunurken, çoğunluk diğer mesleklerin ve akademik bölümlerin değersizleştirildiği eleştirisini getirdi. Yanlış anlaşılmalara zemin hazırlayan bu durum, dijital platformlarda geniş çaplı bir tartışma ortamı yarattı.

REKABET DÖNEMİNDE KURUMSAL İLETİŞİMİN ÖNEMİ NEDİR?

Üniversite adaylarının tercihlerini şekillendirdiği bu kritik dönemde, eğitim kurumları arasındaki öğrenci çekme rekabeti en üst seviyeye ulaşıyor. Eğitim uzmanları, bu tür hassas süreçlerde yayımlanan her türlü görsel materyalin kurumların genel vizyonunu yansıtması gerektiğini ve kurumsal onay süreçlerinden geçmeyen içeriklerin marka değerine zarar verebileceğini belirtiyor.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Artan tepkilerin ardından Antalya Bilim Üniversitesi yazılı bir açıklama yayımladı. Yönetim, videonun üniversitenin kurumsal kimliği, değerleri ve iletişim anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı. Açıklamada, içeriğin ilgili birimlerin bilgisi dışında paylaşıldığı teyit edilerek, yayından kaldırma işlemlerinin tamamlandığı ve süreç hakkında resmi inceleme başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu.