İngiltere'de yer alan Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka teknolojisi kullanılarak tasarlanan yeni bir aşıyı ilk kez insanlar üzerinde test etti. Tüm koronavirüs varyantlarına ve hayvanlardan insanlara geçebilecek olası yeni virüslere karşı koruma sağlaması hedeflenen aşının, pandemilere hazırlık sürecinde önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

SÜPER ANTİJEN NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırma kapsamında, farklı koronavirüs türlerine ait genetik kodlar bir yapay zeka sistemine yüklendi. Verileri analiz eden sistem, bağışıklık sistemini virüs ailesinin bütününe karşı eğitebilecek bir süper antijen ortaya çıkardı. Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Jonathan Heeney'nin aktardığına göre, bu çalışma insanlarda denenen ilk yapay zeka tasarımı antijen olma özelliğini taşıyor. Heeney, salgınlarda tedavinin genellikle geriden geldiğini, bu teknolojiyle erken önlem almayı amaçladıklarını vurguladı. Araştırma ekibi, aynı yöntem üzerinden grip ve Ebola hastalıklarına yönelik aşı geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor.

GELENEKSEL AŞILARDAN FARK YARATAN YAKLAŞIM NEDİR?

Geleneksel aşı üretim süreçleri genellikle mevcut ve aktif bir virüs suşunun izole edilerek zayıflatılması prensibine dayanıyor. Yapay zeka destekli bu yeni yaklaşım ise virüslerin gelecekte geçirebileceği mutasyonları önceden hesaplayarak, henüz ortaya çıkmamış salgınlara karşı proaktif bir savunma hattı kurmayı hedefliyor. Bu durum, araştırma dünyasında salgınlara karşı reaktif müdahaleden önleyici hazırlığa geçiş olarak değerlendiriliyor.

İLK TEST SONUÇLARI NE GÖSTERİYOR?

Aşının güvenliğini ölçmek amacıyla yapılan ilk aşama testlerine 39 kişi katıldı. Journal of Infection dergisinde yayımlanan bulgulara göre, aşının bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi ilk etapta sınırlı kaldı. Ancak araştırmacılar, elde edilen verilerin sistemin güvenilirliğini kanıtlaması açısından kritik bir başlangıç olduğunu ifade ediyor. Southampton Üniversitesi'nden Prof. Saul Faust, denemelerin yaklaşık 200 kişiyi kapsayacak ikinci aşamasının bağışıklık tepkisi hakkında daha net veriler sunacağını bildirdi. Faust, virüslerin sürekli değiştiği salgın risklerine karşı yapay zeka tasarımının büyük bir potansiyel taşıdığını kaydetti.