Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilen KONSEM

Gürsu Etüt Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önemli başarılara imza attı. Ücretsiz sunulan hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Türkiye genelinde elde ettikleri derecelerle hem ailelerine hem de eğitimcilerine büyük gurur yaşattı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, merkezde eğitim gören adaylardan Hasan Albayrak eşit ağırlık puan türünde 30 bininci olurken, Nisa Özgün aynı alanda 64 bininci sıraya yerleşti. Yabancı dil alanında sınava giren Beril Singin ise 12 bininci olma başarısı gösterdi. Öğrenciler, zorlu sınav süreci boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve merkezdeki öğretmenlerine şükranlarını iletti.

HEDEF HUKUK VE PSİKOLOJİ

Eşit ağırlık alanında 30 bininci olarak Hukuk Fakültesi'ni hedeflediğini belirten Hasan Albayrak, deneme sınavlarının başarıdaki kritik rolüne dikkat çekti. Sınava hazırlanan diğer adaylara da kurum denemelerine ağırlık vermeleri tavsiyesinde bulundu. Psikoloji bölümünü kazanmak isteyen Nisa Özgün ise belediye bünyesindeki eğitim merkezlerine yönelik ön yargıların yersiz olduğunu vurguladı. Özgün, son senesinde alan değiştirmesine rağmen öğretmenlerinin donanımı sayesinde bu başarıyı yakaladığını ifade etti. Çin Dili ve Edebiyatı okumak isteyen Beril Singin de eksik konularının tamamlanmasında etüt merkezinin büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

27 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ TERCİH DESTEĞİ BAŞLIYOR

Öğrencilerin yıl boyunca hem akademik hem de psikolojik olarak desteklendiğini aktaran Rehberlik Öğretmeni Rabia Tuncay, deneme analizleri ve birebir görüşmelerle adayları hedeflerine ulaştırdıklarını açıkladı. Elde edilen derecelerin, verilen emeğin somut bir sonucu olduğunu belirten Tuncay, yaklaşan tercih dönemi için adaylara kritik bir çağrıda bulundu. Tuncay, 27 Temmuz tarihi itibarıyla tüm öğrencilere yönelik ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlayacaklarını duyurdu.