Sözcü Gazetesi'nin Oksijen'den aktardığı habere göre, üç muhabir Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılarak soruları hiç okumadan sadece cevap anahtarını doldurdu. Kişiye özel kitapçık uygulaması nedeniyle muhabirler, ilk sorudan başlayarak sırasıyla A, B, C, D ve E şıklarını işaretledi. Bu döngü tüm testler boyunca aynı şekilde sürdürüldü ve ortaya dikkat çekici istatistikler çıktı.

Sınava giren muhabirlerden Esen Dolma, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 35 doğru ve 85 yanlış yaparak 1 milyon 569 bin 646'ncı sırada yer aldı. Bu sonuçla tam 685 bin 184 adayı geride bıraktı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise 33 doğru ve 125 yanlış ile 1,75 net elde etti. Dolma, sınavı geçerli sayılan 1 milyon 473 bin 64 aday arasında Sayısal puan türünde Türkiye 998 bin 822'ncisi oldu.

SIRALAMALAR VE TERCİH HAKLARI

Diğer muhabir Talia Boşnak, TYT'de 30 doğru ve 90 yanlışla 7,5 net elde ederek Türkiye sıralamasında 1 milyon 863 bin 96'ncı oldu. Boşnak, bu net ile 391 bin 734 adayı geride bırakmayı başardı. Baran Can Sayın ise TYT'de karşılaştığı 120 soruda 20 doğru ve 100 yanlış yaparak eksi 5 nete düştü. Sayın, sınavı geçerli sayılan 2 milyon 254 bin 830 aday arasında 2 milyon 174 bin 609'uncu sırada yer alarak sıfır çekenler grubuna dahil oldu.

Elde edilen resmi sonuçlara göre Esen Dolma'nın, geçen yılın yerleştirme puanları dikkate alındığında 4 yıllık 41 lisans programı ile 703 önlisans programına girme hakkı kazandığı belirtildi. Talia Boşnak'ın ise 3 lisans ve 18 önlisans programına yerleşebildiği açıklandı.

SİSTEMDEKİ BARAJ DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

YKS'de uygulanan baraj puanı sisteminin geçmiş yıllarda kaldırılması, eksi veya çok düşük net yapan adayların bile tercih havuzuna dahil olabilmesinin önünü açtı. İstatistiksel verilere göre, soruların rastgele işaretlenmesiyle bile elde edilen düşük netler, kontenjanı dolmayan veya taban puanı oluşmayan bölümlere yerleşmek için yeterli olabiliyor. Bu durum, üniversiteye giriş sisteminde akademik başarıdan ziyade kontenjan arzı ve sıralama mekanizmasının belirleyici hale geldiğini gösteriyor.