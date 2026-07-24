2026 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğine ulaşan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Ramazan Enes Karataş ve Neval Us, Alanya'nın eğitim alanındaki gururu olmaya devam ediyor. Başarılı öğrenciler, bu kez doğup büyüdükleri Güzelbağ Mahallesi'nde düzenlenen anlamlı bir programla onurlandırıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yemek programında öğrenciler ve aileleri, vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte, gençlerin elde ettiği tarihi başarı hem kutlandı hem de gelecek nesillere örnek gösterildi.

Başarının mimarlarına teşekkür

Program kapsamında Güzelbağ Mahalle Muhtarı Alim Avcı ile mahalle sakinlerinden Şenol Uslu, Ramazan Enes Karataş ve Neval Us'a üstün başarılarından dolayı teşekkür plaketi ile çeşitli hediyeler takdim etti. Öğrencilerin başarısında emeği bulunan aileleri ve öğretmenleri de programda tebrik edildi.

"Bu başarı hepimize umut verdi"

Programda konuşan Güzelbağ Muhtarı Alim Avcı, öğrencilerin elde ettiği sonucun yalnızca sınav başarısı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ramazan Enes ve Neval'in başarıları yalnızca yüksek bir sınav puanından ibaret değildir. Bu başarı; azmin, sabrın, disiplinli çalışmanın, aile desteğinin ve öğretmen emeğinin en güzel karşılığıdır. Öğrencilerimizin elde ettiği bu anlamlı derece, mahallemizdeki tüm çocuklara örnek olmuş ve inanarak çalışıldığında hiçbir hedefin ulaşılamaz olmadığını bir kez daha göstermiştir."

Avcı, öğrencileri yetiştiren ailelere, öğretmenlere ve okul yönetimine de teşekkür ederek, "Ramazan Enes Karataş ve Neval Us'u yürekten kutluyor, başarılarının hayatları boyunca devam etmesini diliyoruz. Güzelbağ Mahallesi olarak kendileriyle büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere ilham oldular

Program boyunca mahalle sakinleri başarılı öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Katılımcılar, iki öğrencinin elde ettiği başarının Güzelbağ'daki çocuklara ve gençlere ilham kaynağı olduğunu belirtti.

LGS'de gösterdikleri üstün performansla Türkiye genelinde örnek gösterilen Ramazan Enes Karataş ve Neval Us, hem Alanya'nın hem de Güzelbağ Mahallesi'nin eğitim alanındaki gurur kaynağı olarak alkış topladı. Etkinlik, öğrencilerin başarılarının kutlanması ve geleceğe yönelik iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.