Antalya'nın Kepez ilçesinde, Teomanpaşa Mahallesi kapalı semt pazarı alanında düzenlenen mahalle buluşması, çocuklar için renkli bir etkinliğe dönüştü. Kepez Belediyesi tarafından organize edilen programda minikler, yüz boyama, canlı müzik ve çeşitli sahne gösterileri eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

MOBİL KREŞ VE KÜTÜPHANE İLGİ ODAĞI OLDU

Alanda kurulan Mini Rota Mobil Kreş ve gezici kütüphane, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesine imkan tanıdı. Çizgi film karakterlerinin yer aldığı maskotlarla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, resim ve boyama çalışmalarıyla el becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Etkinlik boyunca aileler de çocuklarının sosyal aktivitelerine eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

GEZİCİ ETKİNLİKLERİN ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?

Yerel yönetimlerin mahalle aralarına taşıdığı bu tür mobil hizmetler, özellikle çocukların erken yaşta kitapla tanışması ve akranlarıyla sosyalleşmesi açısından kritik bir rol üstleniyor. Mobil kreş ve kütüphane gibi uygulamalar, kentsel alanlarda çocukların bilişsel gelişimini desteklerken, ailelere de yaşadıkları bölgede güvenli sosyal alanlar sunuyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal belediyecilik vizyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mahalle ziyaretlerinin sadece vatandaşın taleplerini dinlemekten ibaret olmadığını bildiren Kocagöz, bu programların aynı zamanda aileleri bir araya getiren sosyal buluşmalar olduğunu aktardı. Başkan Kocagöz, "Çocuklarımızın oyun oynayabildiği, kitaplarla buluşabildiği ve güvenle vakit geçirebildiği ortamlar oluşturuyoruz. Kepez'de her yaştan vatandaşımızın kendini değerli hissettiği bir kent inşa etmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.