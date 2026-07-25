Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığıyla hayata geçirilen Antalya Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) faaliyetlerine başladı. "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" çerçevesinde kurulan tesis, gençleri yapay zeka, veri analizi, dijital tasarım ve yazılım gibi alanlarda teknolojik becerilerle donatmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi bünyesinde yer alan merkezin açılışına yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, projenin temel hedef kitlesini ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor.

KÜRESEL İSTİHDAMDA BEKLENEN DEĞİŞİM

Törende konuşan UNDP

Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, dijital dönüşümün iş gücü piyasasındaki etkilerine dikkat çekti. Yapılan araştırmalara atıfta bulunan Yurdupak, 2025 ile 2030 yılları arasında dünya genelinde 92 milyon mesleğin ortadan kalkacağını, buna karşılık 172 milyon yeni iş alanının doğacağını bildirdi. Proje kapsamında Türkiye genelinde 45 dijital gençlik merkezinin açıldığı da paylaşılan veriler arasında yer aldı.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ise merkezin klasik bir bilgisayar sınıfından ziyade ortak üretim ve fikir geliştirme alanı olarak tasarlandığını vurguladı. Arslan, gençlerin bu sayede girişimcilik ekosistemiyle erken yaşta tanışacağını ve geleceğin dijital mesleklerine uygulamalı olarak hazırlanacağını belirtti.

ALANYA VE BÖLGE GENÇLİĞİ İÇİN FIRSATLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç, şehrin bir teknoloji ve inovasyon merkezine dönüşmesi için çalıştıklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımı, kent merkezinin yanı sıra Alanya gibi çevre ilçelerdeki gençlerin de yeni nesil mesleki gelişim fırsatlarına erişimi açısından muhtemel bir basamak olarak değerlendiriliyor. Proje ile gençlerin sadece geleceğin çalışanları değil, karar alma süreçlerinde etkin paydaşlar olmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, ANSİAD

Girişimcilik Çalışma Masası Başkanı Işık Yargın ve diğer protokol üyeleri tesisi inceledi. Heyet, merkezde eğitimlerine başlayan ilk kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen dijital tasarım ve yazılım çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.