İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Mustafa Ceceli, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol ve Melek Mosso gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

İstanbul’da kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası düzenlendi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmasıyla yapılan operasyonda 9 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

Resmi açıklamalara ve ulusal medya kuruluşlarının geçtiği bilgilere göre gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı: Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan.

Soruşturmanın, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

SAVCILIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ile gelen ihbar ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin suça iştirak ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda Beykoz Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 7 Nisan 2026 Salı günü eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.

Dosyada arama ve el koyma işlemlerinin de bulunduğu belirtilirken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

GÖZALTI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Gözaltına alınan şüphelilerin ilk aşamada sağlık kontrolünden geçirildiği, ardından adli işlemler için ilgili birimlere sevk edildiği öğrenildi. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında savcılık değerlendirmesiyle birlikte adli kontrol, serbest bırakma ya da sevk kararları netleşecek.

Bu tür dosyalarda süreç sadece gözaltı haberiyle bitmiyor. Adli Tıp incelemeleri, ifade işlemleri ve savcılık kararları bazen gün içine yayılıyor. Yani gün boyu yeni açıklamalar gelirse dosyanın seyri de değişebilir.

SORUŞTURMA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Dosyanın en dikkat çekici yanı, soruşturmanın kamuoyunda bilinen sanatçı ve tanınmış isimleri kapsaması oldu. Magazin ve gündem başlıklarının iç içe geçtiği bu tür operasyonlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı buluyor. Özellikle ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması ifadesi, sabah saatlerinden itibaren en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Bir yandan da işin hukuki tarafı var. Gözaltı kararı verilmiş olması, kişilerin kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Soruşturmanın sonucu, savcılık ve mahkeme sürecindeki resmi değerlendirmelerle netleşecek. O kısım önemli. Çünkü kamuoyunda ilk haber çoğu zaman son karar sanılabiliyor.

KAMUOYU ŞİMDİ RESMİ AÇIKLAMALARI BEKLİYOR

Operasyonun ardından gözler hem savcılıktan gelecek yeni bilgilere hem de adı geçen isimler ya da avukatları tarafından yapılabilecek açıklamalara çevrildi. Dosyada yeni gözaltı kararları, serbest bırakma gelişmeleri ya da adliyeye sevk sürecine ilişkin ayrıntıların gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Kurumlardan yapılacak yeni açıklamalar geldikçe haberin ayrıntıları da güncellenecek. Şimdilik resmi çerçevede net olan bilgi, 7 Nisan 2026 sabahı yapılan operasyon kapsamında 9 kişinin gözaltına alınmış olması.