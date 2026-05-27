15 Temmuz Bulvarı hastane kavşağı yakınlarındaki bir otobüs durağında unutulan sahipsiz poşet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, durağa bırakılan şüpheli paketi fark eden çevredekiler durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı yolu hem yaya hem de araç trafiğine kapatarak bölgeye bomba imha uzmanı talep etti.

FÜNYE İLE KONTROLLÜ MÜDAHALE

Olay yerine intikal eden bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafetini giyerek şüpheli poşete uzaktan kumandalı fünye yerleştirdi. Güvenlik çemberine alınan bölgede kontrollü olarak patlatılan poşetin içerisinden sadece bir battaniye çıktığı anlaşıldı.

ŞÜPHELİ PAKETLERDE PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Emniyet birimleri, kalabalık noktalar ve toplu taşıma duraklarına bırakılan sahipsiz eşyalara karşı standart güvenlik ve imha protokolleri uyguluyor. Bu tür durumlarda şüpheli paketin içeriği bilinmediği için ilk etapta çevre güvenliği sağlanarak can kaybı riskine karşı siviller uzaklaştırılıyor. Söz konusu olayda da incelemelerin tamamlanması ve herhangi bir tehdidin bulunmadığının teyit edilmesinin ardından, trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.