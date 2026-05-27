Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Muhammed Avde'nin (Ebu Ömer) Gazze Şeridi'nde hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir apartmanı hedef alan İsrail hava saldırısında Avde'nin yanı sıra eşi ve iki çocuğu da yaşamını yitirdi.

Hamas tarafından yayımlanan metinde, saldırının Filistin direnişini kırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi. Avde'nin otuz yıl boyunca örgütün askeri faaliyetlerine öncülük eden kurucu nesilden geldiği ve Aksa Tufanı dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda kilit rol oynadığı aktarıldı. Uzun yıllardır İsrail'in arananlar listesinde bulunan komutanın, Gazze'de arife gününde öldüğü belirtildi.

İSRAİL YÖNETİMİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Saldırının hemen ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ortak bir açıklama yayımladı. İsrail cephesinden yapılan açıklamada, hedef alınan ismin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu öne sürüldü. Rimal Mahallesi'ndeki söz konusu bombardımanda toplam altı Filistinlinin hayatını kaybettiği ve en az yirmi kişinin yaralandığı bildirildi.

MUHAMMED AVDE'NİN GEÇMİŞİ VE ASKERİ ROLÜ

Temmuz 1975 tarihinde Cibaliya Mülteci Kampı'nda doğan Avde, 1987'de kurulan askeri kanada ilk katılan isimler arasında yer alıyordu. 2000'li yıllarda saha komutanlığı görevini üstlenerek füze ve bomba sistemlerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağladı. İzzeddin el-Haddad'ın ardından örgütün ikinci ismi olarak bilinen Avde, daha önce 2008 yılındaki suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

Dördü erkek, ikisi kız olmak üzere altı çocuk babası olan komutanın en büyük oğlu Ömer de 2023 yılında Cibaliya'daki evlerine düzenlenen bir başka bombardımanda hayatını kaybetmişti. Örgüt içindeki tecrübesi ve askeri kaynakları bir araya getirme kapasitesiyle öne çıkan Avde'nin ölümü, İsrail'in Hamas'ın tepe kadrosuna yönelik uzun süredir devam eden planlı operasyonlarının son halkası olarak kayıtlara geçti.