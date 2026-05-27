İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen bayramda Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam etti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Sur kent merkezi ve çevresindeki beldeleri yoğun şekilde bombaladı.

Saldırılar öncesinde İsrail makamları tarafından bölge halkına tahliye uyarıları yapılmıştı. İsrail ordusu; Sur kent merkezi ile Şebriha, Hamadiye, Zakuk el-Mefdi, Cul Cebel, el-Bas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, el-Hoş, Ayn Bial ve Reşidiye bölgelerinde yaşayan sivillerden Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti. İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, düzenlenen hava operasyonlarında Hizbullah'a ait karargahların hedef alındığı öne sürüldü.

ATEŞKES SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen müzakereler, 17 Nisan'da başlayan 10 günlük geçici ateşkesle yeni bir döneme girmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'da duyurduğu 3 haftalık uzatmanın ardından, 14-15

Mayıs tarihlerinde gerçekleşen üçüncü tur görüşmelerde ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün daha uzatılmasına karar verilmişti. Ancak sahada bu mutabakatın tam anlamıyla uygulanamadığı görülüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta ordu birliklerine Lübnan'a yönelik operasyonların artırılması yönünde yeni bir talimat verdiğini duyurmuştu. Hizbullah güçleri ise ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini belirterek karşı saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

BÖLGEDEKİ İNSANİ BİLANÇO NEDİR?

İsrail'in 2 Mart tarihinde başlattığı yoğun hava saldırıları ve ardından gelen kara harekatları, Lübnan'ın güneyinde derin bir insani krize yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bugüne kadar düzenlenen saldırılarda toplam 3 bin 213 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan hükümeti, devam eden çatışmalar ve ev yıkımları nedeniyle ülke genelinde yerinden edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve haziran ayı başında yapılması planlanan dördüncü tur görüşmelerin sonucu uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.