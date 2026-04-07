Alanya'da taşa çarpan otomobil kazası bu kez İmamlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre H.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki taşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

İMAMLI MAHALLESİ'NDE KAZA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler hem sağlık müdahalesini yaptı hem de bölgede güvenlik önlemi aldı. Araçta meydana gelen hasarın ardından yolda kısa süreli kontrollü geçiş sağlandı. O anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Bölgede yaşayanlar, İmamlı hattında sürücülerin özellikle viraj, hız ve yol kenarı risklerine karşı daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Yol bir an boş görünüyor ama küçük bir direksiyon hatası yetiyor.

AYNI HATTA KAZALAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Alanya İmamlı Mahallesi kaza haberi son günlerde tekil bir olay olarak görülmüyor. Aynı güzergâhta ve İmamlı Kavşağı çevresinde son haftalarda farklı trafik kazalarının da yaşanmış olması, bu hattın yeniden tartışılmasına yol açtı. Özellikle D-400 bağlantısı ve kırsal geçiş noktalarında sürücülerin daha temkinli hareket etmesi isteniyor.

Bu tür kazalar yalnızca araç sürücüsünü ilgilendirmiyor. O yoldan geçen herkes için risk büyüyor; sabah işe giden, ürün taşıyan, çocuğunu okula bırakan insanlar aynı hattı kullanıyor. Küçük görünen bir yol kusuru ya da anlık dikkatsizlik, günün tamamını değiştirebiliyor.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.