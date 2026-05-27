Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırlarındaki Sinekli Yaylası mevkisinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda cinayet zanlısı N.Ö. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bildirdiğine göre, olay yerinde yapılan ilk incelemede maktulün kimliğinin A.C. olduğu ve cinayetin ceset bulunmadan yaklaşık 24 saat önce işlendiği anlaşıldı. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopside, A.C.'nin boyun bölgesinde derin kesiklere ve vücudunun çeşitli yerlerinde boğuşma izlerine rastlandığı aktarıldı.

ZANLI NASIL TESPİT EDİLDİ?

Cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve istihbarat birimleri ortak bir çalışma yürüttü. Ekipler, bölgedeki ve olası kaçış güzergahlarındaki kameralardan elde edilen yaklaşık 3 bin 900 saatlik görüntüyü tek tek analiz etti. Görüntü incelemelerine Baz ve HTS kayıtlarının analizi de eklenince şüphelinin N.Ö. olduğu kesinleşti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin, jandarmadaki ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği duyuruldu.

KIRSAL SUÇLARDA HTS VE KAMERA ANALİZİ NEDEN ÖNEMLİ?

JASAT birimlerinin özellikle yayla ve ormanlık alan gibi görgü tanığının bulunmadığı kırsal bölgelerde işlenen suçları aydınlatmada teknolojik verileri kullanması kritik bir rol oynuyor. HTS kayıtları sayesinde şüphelilerin olay saatindeki baz istasyonu konumları saptanırken, binlerce saatlik kamera kayıtlarının detaylı analiziyle en ufak araç veya yaya hareketliliği tespit edilerek faillerin izi kürülebiliyor.

Sorgusu tamamlanan şüphelinin adli makamlara sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın jandarma koordinesinde sürdüğü bildirildi.