Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem tahsisli olarak kullandığı cip bulunarak Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, söz konusu cipin geçmişte Tunceli Belediyesi envanterine kayıtlı olduğu ve valilik makamınca kullanıldığı tespit edildi. Aracın daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Kolluk kuvvetleri ve savcılık ifadelerinde adı geçen cip, çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak başkente sevk edildi.

İNCELEME KAPSAMINDAKİ ARAÇ SAYISI 7 OLDU

Soruşturma sürecinde daha önce eski Vali Tuncay Sonel ve oğlunun kullandığı araçlar da incelenmek üzere Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na teslim edilmişti. Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cipin de sürece dahil edilmesiyle birlikte, dosya kapsamında kriminal laboratuvarda incelenen toplam araç sayısı yediye yükseldi.

DNA VE KİMYASAL İZLER NASIL ARANACAK?

Üzerinden dört yıldan fazla zaman geçen şüpheli kayıp vakalarında, araçlarda yapılan detaylı biyolojik incelemeler delil zincirinin kurulması için kritik önem taşıyor. Kriminal uzmanlar, cip içerisinde olası kan veya doku örneklerinin yanı sıra, geçmişte yapılmış olabilecek profesyonel kimyasal temizleme işlemlerinin kalıntılarını arayacak. Araçta bulunabilecek her türlü biyolojik bulgu, lif ve temas kalıntısı, Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle laboratuvar ortamında karşılaştırılarak eşleştirilecek.