2026 Dünya Kupası yolunda kritik maç: Türkiye-Kosova karşılaşması berabere biterse uzatma ve penaltı sistemi devreye giriyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile kader maçına çıkıyor. Yarı finalde Romanya’yı Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle 1-0 mağlup eden Türkiye, 25 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na gitme hedefiyle sahaya çıkıyor.

Maç öncesi en çok merak edilen soru ise şu: Türkiye-Kosova maçı berabere biterse ne olur? Özellikle futbolseverler “uzatma var mı, penaltıya gider mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR?

Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle tamamlanırsa (0-0, 1-1, 2-2 gibi), maç doğrudan uzatmalara gider. Bu aşamada 15’er dakikalık iki devre halinde toplam 30 dakika daha oynanır.

Bu süreçte takımlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanıyor. Açıkçası böyle maçlarda bir anlık hata bile…

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenir.

PENALTILAR NASIL ATILACAK?

Türkiye ile Kosova arasındaki mücadelede penaltı atışları şu şekilde uygulanacak:

• İlk etapta her iki takım da 5’er penaltı kullanır

• Eşitlik devam ederse tekli (ani ölüm) penaltılara geçilir

• Bir takım üstünlük sağladığında maç sona erer

Bu nedenle mücadele sadece saha içi oyunla değil, penaltı performansı ve mental dayanıklılıkla da şekillenebilir.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart Salı günü Kosova’daki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Akşam saatinde, özellikle Alanya’da kahvehaneler dolmaya başlar. Herkes aynı soruyu konuşuyor: “Uzatmaya kalır mı?” Çünkü böyle maçlar sadece skor değil, sinir de test ediyor.

Bir gol… ya da bir penaltı. Her şey buna bakabilir.