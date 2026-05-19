ATB Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında düzenlenen toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ANET Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, ATB 5. Meslek Komitesi Başkanı Ufuk İngeç, Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Karakaş, Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü temsilen Ziraat Mühendisi Salih Toros, ZMO Temsilcisi Musa Toros ile sektör temsilcileri katıldı.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, ATB olarak her yıl Kurban Bayramı öncesinde sektörel analiz toplantısı düzenlediklerini belirterek, “Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri meslek komitelerimiz aracılığıyla yakından takip ediyoruz. Burada dile getirilen sorun ve talepleri ilgili kurumlarla paylaşacağız" dedi.

KURBANLIK SIKINTISI YOK

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilisi Ziraat Mühendisi Salih Toros, 178 bin büyükbaş, 1 milyon 285 bin küçük baş hayvan varlığının olduğu Antalya'da geçen yıl 11 bin büyükbaş, 166 bin küçükbaş hayvanın kurban edildiğini belirtirken, kurbanlık sıkıntısının olmadığını vurguladı. ANET Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Antalya'da kurban sektörünün özellikle büyükbaşta gelişim gösterdiğini ve kesim hizmeti verdiğini belirterek, ANET'in üç farklı noktada küçükbaş kurban kesim hizmeti sunacağını kaydetti. Cengiz, Antalya'da kurbanlık sıkıntısı yaşanmadığını söyledi.

ZİNCİR MARKETLERE ELEŞTİRİ

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, zincir marketlerde yapılan kurban kesimini eleştirirken, “Kurban, et satışı değildir. Vatandaşın dini duygularıyla oynanıyor. Sabah saatlerinde paketlenmiş etin eve teslim edilmesi kurban ibadetinin ruhuna uygun değildir" dedi. Mini kurban adıyla yapılan satışların da doğru olmadığını ifade eden Yardımcı, “13 kiloluk koç olmaz, o süt kuzusudur. Kurbanlık işi dini ve ticari ahlaka uygun yapılmalıdır" diye konuştu.

ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez, önceden kesilip depolara kaldırılan kurbanlıkların vatandaşın dini hassasiyetlerini zedelediğini ifade etti. Sönmez, kısa sürede binlerce hayvanın kesilebileceği yeterli mezbaha kapasitesinin bulunmadığını, buna karşın sabah 10.00'da kurban etlerinin evlere teslim edilmeye başlandığına dikkati çekti. Sönmez, bazı işletmelerin dini kurallara uygun olmayan şekilde hisselendirme yaptığını dile getirirken, “7 kişilik büyükbaş kurbanı 25 kişiye pay ediyorlar, bu doğru değil" dedi.

ETİ POŞETTE BEKLETMEYİN

ATB 5. Meslek Komitesi Başkanı Ufuk İngeç, kesilen etlerin poşet içinde bekletilmemesi uyarısında bulunurken., “Et önce 4 derecede dinlendirilmeli, ardından derin dondurucuya konulmalı" dedi. İngeç, sıcak ortamda uzun süre kalan ya da poşet içinde bekletilen etin bozulacağını kaydetti.

KURBANI EHİL İŞLETMELERDEN ALIN

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, üreticilerin kurban sezonuna hazır olduğunu belirterek, vatandaşlara kurbanlıklarını güvenilir ve işin ehli işletmelerden almaları çağrısında bulundu. Hayvan varlığının korunması için dişi hayvan yerine erkek hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, belediyelerin kesim alanlarında sunduğu hizmetlerin iyi olduğunu söyledi.

KURBAN KESİM ORANI DÜŞTÜ

Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi Musa Toros, Kurban Bayramı'nın kısa süreli de olsa Türkiye'nin en büyük ekonomik hareketliliklerinden biri olduğuna dikkati çekerken, üretim planlamasının önemini vurguladı. Toros, kurban kesim oranlarının düştüğünü söylerken, ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşın kurban kesmekte zorlandığını ifade etti.

Toplantıda hayvan varlığı, et üretim miktarı ve ticaret hacmi, kurbanlık fiyatları, kesim ücretleri, kesim noktaları ile sektörün sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda, 2026 yılı itibarıyla Antalya'da büyükbaş kurbanlık canlı kilogram satış fiyatının yaklaşık 430 TL, küçükbaş kurbanlık canlı kilogram satış fiyatının 418 TL seviyesinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA