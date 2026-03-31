TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Önceki akşam A Spor'a konuşan Hadergjonaj, "Bizim için büyük bir oyun. Belki de futbol kariyerimizdeki en büyük maçlardan biri olacak. Bu finalde oynayabilmek bizim için bir rüya. Bu seviyeye gelebilmek için çok çalıştık. Şimdi Türkiye ile karşılaşıyoruz ve çok heyecanlıyız. Kosova'daki ve dünyadaki insanlar da bu finali izlemek için günleri sayıyor." dedi.

"BURADA OLMAYI HAK ETTİK"

"Bana kalırsa grubun favori takımı değildik" diyen Hadergjonaj, "İsviçre, İsveç ve Slovenya, ulusal seviyede daha tecrübeli takımlardı. Pek çok insan bizden bir şey beklemiyordu ama biz en başından beri kendimize inandık. Birlik olarak harika bir iş çıkardık. Finalde olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"FİNALLER YÜZDE 50 - YÜZDE 50"

Türkiye Milli Takımı'nın kaliteli oyunculardan oluştuğunu ifade eden Hadergjonaj, "Türkiye Milli Takımı'nda en tehlikeli oyuncuyu seçmek zor. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız… Çok kaliteli isimler. Ancak bu bizim için bir fark yaratmıyor. Biz finaldeyiz ve finaller yüzde 50'ye 50'dir. Bizim avantajımız ise kendi evimizde oynayacak olmamız. Türkiye'deki atmosfer kadar büyük olmasa da buradaki stadyumda da benzer bir atmosfer olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali, bu akşam Kosova'da oynanacak. Cemali AYDINOĞLU