11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA

Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 35 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen liste kamuoyuna açıklandı.

D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip; ABD, Avustralya ve Paraguay ile üst tura çıkma mücadelesi verecek. Turnuva hazırlıkları kapsamında milliler, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Ardından 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile özel bir maç daha oynanacak.

HAZIRLIK KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açıklanan programa göre milli takım oyuncuları, 22 Mayıs Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk antrenmanlarına çıkacak. Tam kadro kamp süreci 29 Mayıs Cuma günü başlayacak olup, kafile Kuzey Makedonya maçının hemen ertesi günü ABD'ye hareket edecek.

MAÇLAR TÜRKİYE'DE HANGİ SAATLERDE İZLENECEK?

Kuzey Amerika kıtasındaki saat farkı nedeniyle, D Grubu'ndaki karşılaşmalar Türkiye saatiyle sabaha karşı oynanacak. Taraftarlar ilk maçı saat 07.00'de, son grup maçını ise 05.00'te takip edebilecek.

35 KİŞİLİK GENİŞ ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al Hilal), Zeki Çelik (Roma).

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (Başakşehir).

D GRUBU MAÇ PROGRAMI

14

Haziran Pazar: Avustralya - Türkiye (TSİ 07.00, BC Place Vancouver - Kanada)

20 Haziran Cumartesi: Türkiye - Paraguay (TSİ 06.00, San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma: Türkiye - ABD (TSİ 05.00, Los Angeles Stadyum)