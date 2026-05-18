Antalya Alanya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte yaz sezonunun en hareketli günlerinden birine hazırlanıyor. Deniz, doğa, tarih ve eğlenceyi aynı anda sunan ilçe, özellikle bayram tatilinde Alanya’da gezilecek yerler arayan turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Turizm işletmeleri ve konaklama tesislerinde yoğunluk artarken, sahillerden yaylalara kadar birçok noktada hareketlilik bekleniyor.

KLEOPATRA PLAJI YİNE İLK SIRADA

Alanya’nın simgelerinden biri olan Kleopatra Plajı, bayram döneminde en yoğun bölgelerden biri olacak. Sabah erken saatlerde denize giren tatilciler, akşam saatlerinde ise sahil yürüyüşünü tercih ediyor.

Berrak denizi ve şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çeken plaj çevresindeki kafe ve işletmelerde de doluluk yaşanması bekleniyor.

ALANYA KALESİ VE TELEFERİK İLGİ GÖRÜYOR

Alanya Kalesi, tarihi atmosferi ve panoramik Akdeniz manzarasıyla bayram ziyaretçilerinin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Damlataş bölgesinden teleferikle ulaşım sağlayan turistler, surlar boyunca yürüyüş yaparak tarihi yapıları yakından görme fırsatı buluyor.

Özellikle gün batımı saatlerinde kalede yoğunluk oluşması bekleniyor.

TEKNE TURLARI DOLMAYA BAŞLADI

Alanya Limanı’ndan hareket eden günlük tekne turları da bayram tatili öncesinde rezervasyon almaya başladı. Korsan temalı tekneler, mağara rotaları ve yüzme molaları özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor.

Alanya tekne turu fiyatları bayram 2026 aramaları da son günlerde internet üzerinde yükselişe geçti.

DİM ÇAYI SICAKTAN KAÇANLARIN ADRESİ

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte serin ortam arayan tatilcilerin ilk duraklarından biri yine Dim Çayı oldu. Çay kenarındaki işletmelerde kahvaltı yapan ziyaretçiler, gün boyunca doğa içinde vakit geçiriyor.

Özellikle hafta sonu saatlerinde bölgede araç yoğunluğu oluşabileceği belirtiliyor.

GECE HAYATI HAREKETLENİYOR

Bayram akşamlarında Alanya’nın marina çevresi ve Barlar Sokağı bölgesinde yoğun hareketlilik bekleniyor. Canlı müzik mekanları, DJ performansları ve beach club etkinlikleriyle bölge gece geç saatlere kadar canlı kalıyor.

Turizmciler, bu yıl yabancı turist sayısında da artış beklendiğini ifade ediyor.

YAYLALAR VE SAPADERE KANYONU ALTERNATİF ROTA OLDU

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler ise rotasını Sapadere Kanyonu ve yayla bölgelerine çeviriyor. Serin hava, yürüyüş alanları ve doğal manzaralar özellikle günübirlik ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen turistlerin de bölgeye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

ÇARŞI VE RESTORANLARDA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Alanya şehir merkezindeki çarşı bölgesinde hediyelik eşya, tekstil ürünleri ve yöresel lezzetlere ilgi artıyor. Özellikle Akdeniz mutfağı sunan restoranlarda bayram boyunca rezervasyon yoğunluğu yaşanabileceği belirtiliyor.

Tatil planı yapan birçok kişi, Kurban Bayramı’nda Alanya’da nereler gezilir sorusuna yanıt ararken ilçedeki turistik noktalara yönelik internet aramalarında da artış dikkat çekiyor.