ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi toplumda farkındalık oluşturacak projelere imza atmaya devam ediyor. ALKÜ’de 10–16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında “Birlikte Daha Güçlüyüz Farkındalık Haftası” düzenlendi. ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülen; Alanya Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Alanya Gençlik Merkezi ve Yaşama Dokunuş Topluluğu’nun destekleriyle gerçekleştirilen programda önemli farkındalık etkinlikleri yapıldı. Programlara ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Genel Sekreter Hüseyin Er, ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

PROTOKOL İMZALANDI ETKİNLİKLER YAPILDI

Etkinlikler ALKÜ Kestel Yerleşkesinde yapılan Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği’ne özel gereksinimli bireylerin de katılımıyla başladı. Burada çeşitli sportif faaliyetler, oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinlerin devam ettiği 13 Mayıs Çarşamba günü ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve yönetim kurulu ekibi ALKÜ’de ağırlandı. Makamda yapılan görüşmelerin ardından Rektör Türkdoğan ve Başkan Ayva iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün ardından heyet Başkan Lokman Ayva’nın konuşmacı olduğu “Aşmak için Üniversite” söyleşisine katıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla yapılan söyleşide Başkan Ayva, tecrübelerini ve özel gereksinimli bireylerin yaşamlarına dair bilgiler paylaştı. Etkinliklerin devam ettiği 14 Mayıs Perşembe günü Erişilebilir Kampüs Haritalama Etkinliği Engel Avı düzenlendi. 15 Mayıs Cuma günü ise ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ve ALKÜ Yaşama Dokunuş Topluluğu iş birliğiyle, Alanya Kaymakamlığı himayelerinde ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “3. Doğamızda Hareket Var Engelsiz Şenliği” başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler, öğrenciler ve gönüllüler kapsayıcı spor etkinlikleri ve eğitsel oyunlarla bir araya gelerek sosyal etkileşim ve birlikte öğrenme deneyimi yaşadı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı program sonunda katılımcılara madalya ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

FARKINDALIK VURGUSU YAPILDI

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Öğrenci Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Birlikte Daha Güçlüyüz Farkındalık Haftası” kapsamında düzenlenen etkinliklerin toplumsal farkındalığın artırılması ve kapsayıcı yaşam kültürünün güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğu belirtildi. Açıklamada hafta boyunca tanıtım stantları, farkındalık oyunları, kapsayıcı Erasmus fırsatları programı, erişilebilir kampüs haritalama çalışmaları, Engel Avı etkinliği ve III. Geleneksel Engelsiz Şenliği gibi birçok programın yoğun katılımla gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin sosyal, sportif ve eğitim alanlarında daha görünür olması adına düzenlenen etkinliklerin; empati, dayanışma ve eşit katılım bilincini güçlendirdiği vurgulandı. Açıklamada; farklılıklarımızı bir zenginlik olarak gören ve kapsayıcı bir yaşam kültürünü birlikte güçlendirmeyi hedefleyen bu tür buluşmaların, toplumsal farkındalığın artmasına ve ortak duyarlılığın gelişmesine önemli katkılar sunduğu belirtildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: DAYANIŞMA ORTAMI OLUŞTU

ALKÜ olarak özel gereksinimli bireyler adına projeler üretirken diğer yandan da etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirten ALKÜ Rektörü Türkdoğan, “Özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik yaşamın her alanında daha aktif yer alabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Engelleri birlikte aşabileceğimize inanıyor, erişilebilir ve kapsayıcı bir üniversite anlayışıyla hareket ediyoruz. “Birlikte Daha Güçlüyüz Farkındalık Haftası” kapsamında düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve toplumun farklı kesimleri arasında güçlü bir dayanışma ortamı oluştu. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören anlayışımızla, herkes için eşit ve erişilebilir bir yaşam kültürü oluşturmayı hedeflemeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmalarda emeği geçen ALKÜ ailesine ve tüm kurum temsilcilerine yürekten teşekkür ederim.” dedi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN