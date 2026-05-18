Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray kafilesini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına yansıyan resmi bilgilere göre, gerçekleşen görüşmede sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, idari kadrosu ve oyuncuları tam kadro yer aldı.

KABULDE HANGİ İSİMLER HAZIR BULUNDU?

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek öncülüğünde geniş bir heyet katılım sağladı. İkinci Başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Mehmet Cibara ve Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ofiste hazır bulundu. Yöneticilerden Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Fatih Demircan ve Can Natan'ın yanı sıra teknik heyet ile futbolcular da bu buluşmada devletin zirvesiyle bir araya geldi.

DEVLET ERKANINDAN SPORA YAKIN İLGİ

Devlet yetkililerinin de eşlik ettiği kabulde, spor politikasını yürüten kilit isimler protokolde yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya görüşmeye katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da heyete eşlik eden yetkililer arasındaydı.

ŞAMPİYONLARIN KABUL GELENEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan takımların Cumhurbaşkanlığı makamınca kabul edilmesi, Türk sporunda uzun yıllardır devam eden kurumsal bir devlet geleneği olarak öne çıkıyor. Bu tür üst düzey resmi kabuller, hem kulüplerin ulusal çaptaki sportif başarılarının devlet nezdinde tebrik edilmesi hem de spor camiası ile devletin zirvesi arasındaki diyaloğun sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor.