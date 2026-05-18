Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, takımdan ayrıldığını açıkladı. Oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpteki süresinin dolmasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir ayrılık mesajı yayımladı.

VEDA MESAJINDA NELER SÖYLEDİ?

Oyuncunun sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşıma göre, ayrılık kararı kısa bir mesajla kamuoyuna duyuruldu. Lang, yayımladığı veda metninde, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum" ifadelerini kullanarak kulübe veda ettiğini bildirdi.

GALATASARAY PERFORMANSI NASILDI?

Devre arasında takıma dahil olan oyuncu, sarı-kırmızılı formayı toplam 19 müsabakada terletti. Bu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başaran Lang, takım arkadaşlarına da 3 asist yaparak kiralık dönemini 5 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı.