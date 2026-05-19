​Turizm ve emlak sektöründeki uzun yıllarından sonra her şeyi geride bırakıp Gazipaşa’nın Göçuk Mahallesi’ne yerleşen Özcan Güler, toprağa döktüğü alın terini bu yıl berekete dönüştürdü. Serasında karpuz üreten Güler, sadece üretimiyle değil, sergilediği insanlıkla da bölgenin sevgilisi haline geldi. Satış felsefesiyle adeta "insanlık ölmemiş" dedirten sevilen çiftçi, ezber bozan açıklamalarıyla herkesin içini ısıttı.

​TİCARET DEĞİL İNSANLIK DERSİ

​Özcan Güler, günümüz dünyasında unutulmaya yüz tutmuş dayanışma ruhunu şu sözlerle hatırlattı: "Kantarda karpuz 220 TL olursa 200 TL alacaksın! Çocuğuna karpuz alamayan ailenin gözünün içine bakıp, onları asla rencide etmeden karpuzu hediye edeceksiniz."

​Gerçek kazancın kasaya giren para değil, insanların kalbinde yer etmek olduğunu belirten Güler, tekerlekli sandalyede oturan insanı durdurup arabasının altına karpuzu koymak gerektiğini, okuldaki öğrencilere ve yurtta kalan yavrularımıza her zaman yardımcı olunmasını, yaşlılarımızın ise her fırsatta gönlünün alınması gerektiğini söyledi.

​Toprağın bereketinin paylaşarak çoğalacağına inandığını ve esnafın her zaman bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyleyen Güler, sözlerini şu anlamlı cümleyle noktaladı: "İnsanlar sana dua edecek, Allah da sana verecek."