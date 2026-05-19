‘GENÇLERİN sesi meclisten içeri’ sloganıyla gerçekleştirilen oturumda gençler; ekonomik zorluklar, barınma sorunları, eğitimde fırsat eşitliği, ulaşım, güvenlik, staj ve istihdam eksikliği gibi birçok başlıkta ortak çağrı yaptı. Hazırlanan manifestoda gençlerin yalnızca hizmet alan değil, karar alma süreçlerine katılan aktif kent paydaşları olduğu vurgulandı. Alanya’nın gerçek anlamda “genç dostu şehir” olabilmesi için gençlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel düzeyde daha görünür olması gerektiği ifade edildi. Gençler özellikle artan kira fiyatları, yurt yetersizliği ve hayat pahalılığının eğitim hayatını zorlaştırdığına dikkat çekerek uygun fiyatlı barınma imkânlarının artırılmasını istedi. Turizm sezonunda yükselen yaşam maliyetlerinin öğrenciler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtilirken, öğrenci dostu sosyal desteklerin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Manifestoda eğitimde fırsat eşitliği, teknoloji ve proje üretimine destek, ücretsiz çalışma alanları, internet erişimi ve gençlik merkezleri talepleri de öne çıktı. TEKNOFEST, yazılım, robotik ve mühendislik projeleri geliştiren gençlerin desteklenmesi gerektiği belirtilirken, genç girişimcilere yönelik fon ve mentorluk sistemlerinin kurulması istendi. Staj ve iş deneyimi konusunda yaşanan sorunlara da dikkat çeken gençler, üniversite, belediye, ALTSO, İŞKUR ve özel sektör iş birliğiyle güçlü bir staj ağı oluşturulması gerektiğini ifade etti. Toplu taşıma, gece ulaşımı ve güvenlik konularında da taleplerini sıralayan gençler; güvenli duraklar, aydınlatma sistemleri, acil yardım butonları ve genç dostu ulaşım politikalarının hayata geçirilmesini istedi. Manifestonun sonunda ise gençler, “Gençleri yalnızca dinlemek yeterli değildir; gençlerin fikri karar süreçlerine yansımalıdır” mesajını verdi. Gençler ortak açıklamalarını, “Bu kentte sözümüz var, emeğimiz var, hayalimiz var, geleceğimiz var. Söz gençlerde, gelecek Alanya’da gençlerle yükselecek” ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi BÜLTEN