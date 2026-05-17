2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi milyonlarca vatandaş tarafından araştırılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme sürecini başlattı. Bayram öncesi yapılacak ödemeler, emeklilerin maaş alma günlerine göre hesaplara aktarılıyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak. Ödemeler, vatandaşların maaş takvimine göre farklı tarihlerde yatırılıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

SGK tarafından paylaşılan bilgilere göre SSK emeklilerinde ödeme süreci maaş gününe göre planlandı.

Maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan vatandaşlar, ikramiyelerini kendi maaş günlerinde almaya başladı. 23-24 Mayıs maaş grubundaki emeklilere ödeme 21 Mayıs’ta yapılacak. 25-26 Mayıs maaş grubuna ise ödemeler 22 Mayıs tarihinde yatırılacak.

Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri kapsamında ise maaş günü 25-26 Mayıs olan vatandaşlara 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs grubuna ise 22 Mayıs’ta ödeme gerçekleştirilecek.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMESİ 20 MAYIS’TA

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Ödemelerin bankalara aktarılmasının ardından vatandaşlar maaş aldıkları banka ve PTT şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DA YARARLANACAK

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi alacak.

SGK tarafından belirlenen ödeme tutarları şöyle açıklandı:

%75 hisse oranı: 3.000 TL

%50 hisse oranı: 2.000 TL

%25 hisse oranı: 1.000 TL

ÖDEME TUTARLARINDA YENİ ARTIŞ GÜNDEMDE

Son yıllarda emekli bayram ikramiyelerinde yapılan artışlar dikkat çekerken, 2026 yılı içinde toplam ödeme miktarının yeniden artırılabileceği konuşuluyor.

Özellikle yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Antalya ve Alanya’da yaşayan birçok emekli vatandaş da ödeme tarihlerini bankalar üzerinden kontrol etmeye başladı.