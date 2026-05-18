İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones, katıldığı bir röportajda Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfere dikkat çekti. Verdiği demeçte kendisine yöneltilen favori stadyum sorusunu yanıtlayan İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarını oynadığı stadyumu işaret etti.

Stadyumun adını tam olarak hatırlayamadığını belirten Jones, İstanbul'daki deplasman maçında daha önce hiç tecrübe etmediği bir ortamla karşılaştığını aktardı. Karşılaşma boyunca saha içinde takım arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandıklarını ifade eden oyuncu, maçın ardından kulaklarının çınladığını vurguladı.

CURTIS JONES'UN GALATASARAY İZLENİMİ NASILDI?

İngiliz futbolcu, yaşadığı deneyimi "Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Kariyerim boyunca oynadığım en gürültülü stadyumdu" sözleriyle özetledi. Avrupa futbolunda deplasman takımları için zorlu bir atmosfer olarak kabul edilen bu stadyum, oyuncunun hafızasında belirgin bir yer edindi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI NE DURUMDA?

Liverpool formasıyla bu sezon toplam 38 resmi karşılaşmada süre alan Curtis Jones, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İngiliz ekibinin orta saha rotasyonunda yer bulan 25 yaşındaki oyuncunun bu açıklamaları, Avrupa kupalarında Türk takımlarının iç saha avantajını uluslararası spor kamuoyunun gündemine bir kez daha taşımış oldu.