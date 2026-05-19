Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Özçelik, 19 Mayıs 1919’un yalnızca bir tarih değil, milletin yeniden ayağa kalktığı, umudun ve kararlılığın simgesi olan bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesinin, gençliğe duyduğu güvenin ve verdiği önemin en açık göstergesi olduğunu söyledi.

GENÇLERİN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alanya Belediyesi olarak gençlerin eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirten Özçelik, gençlerin fikirlerine önem veren ve kent yaşamına aktif katılımlarını destekleyen bir anlayışla hizmet ettiklerini dile getirdi.

Özçelik, gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de en önemli gücü olduğuna dikkat çekerek, onların sosyal yaşamda daha fazla söz sahibi olması için projeler üretmeye devam ettiklerini kaydetti. Alanya’da gençlere yönelik yatırımların artarak süreceğini ifade eden Başkan Özçelik, çağdaş ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

“AYDINLIK GELECEĞE DUYULAN İNANCIN TARİHİ”

Mesajında 19 Mayıs’ın taşıdığı tarihi anlamı hatırlatan Başkan Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. 19 Mayıs, umudun, kararlılığın ve aydınlık geleceğe duyulan inancın tarihidir. Ulu Önderimiz Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe verdiği değerin en büyük göstergesidir.”

KAHRAMANLAR SAYGI VE MİNNETLE ANILDI

Başkan Özçelik, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andığını belirterek, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Alanya’da da büyük bir coşku ile kutlanan 19 Mayıs, gençliğe duyulan güveni ve Cumhuriyet’in temel değerlerini bir kez daha hatırlattı.