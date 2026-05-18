2025-2026 futbol sezonu, Antalya ve ilçelerindeki takımlar için tarihi bir çöküşe sahne oldu. Akdeniz Manşet'in aktardığı verilere göre, sezon boyunca yaşanan idari ve mali krizler sahaya yansıdı; Antalyaspor, Serikspor ve Kepezspor aynı sezon içerisinde küme düşme acısı yaşadı. Bu zorlu süreçte Süper Lig'de ayakta kalmayı başaran tek ekip Alanyaspor oldu.

En büyük yıkım, şehrin köklü temsilcisi Antalyaspor cephesinde görüldü. Sezon içinde yaşanan teknik heyet değişiklikleri ve transfer yasakları takımın belini büktü. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin son haftasında Kocaelispor’u mağlup etmesine rağmen rakiplerinin aldığı sonuçlar neticesinde Süper Lig’e veda etti. Böylece Antalyaspor'un 12 yıllık en üst lig serüveni sona ermiş oldu.

1. Lig'de tutunmaya çalışan Serikspor ise stat kriterlerini karşılayamadığı için iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynamak zorunda kaldı. Taraftar desteğinden yoksun kalan ve ekonomik krizlerle boğuşan yeşil-beyazlılar, şampiyonluk coşkusuyla geldikleri 1. Lig'de yalnızca bir sezon dayanabildi ve yeniden 2. Lig'e geriledi.

KEPEZSPOR VE MANAVGAT'TA BEKLENEN OLMADI

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kepezspor, sezona iyi başlamasına rağmen istikrarını koruyamadı. Özellikle ikinci yarıdaki puan kayıpları takımın sonunu hazırladı. Beyoğlu Yeniçarşıspor karşısında alınan sonucun ardından Kepezspor’un küme düşmesi kesinleşti ve profesyonel liglerde bir alt basamağa indi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Antalya'yı temsil eden Manavgat Belediyespor ise play-off oynamaya hak kazanarak şehre umut verdi. Ancak finale kadar yükselen yeşil-beyazlı ekip, son maçta 1922

Akşehirspor engeline takılarak 3. Lig biletini elinden kaçırdı.

SÜPER LİG'DE AKDENİZ'İN TEK TEMSİLCİSİ ALANYASPOR

Antalya futbolunda art arda gelen bu başarısızlık tablosunun aksine, Alanya temsilcileri istikrarını korudu. Turuncu-yeşilli ekip Alanyaspor, sezon boyunca hücum hattındaki etkili oyunuyla alt sıralardaki tehlikeli bölgeden uzak kaldı. Ligi orta sıralarda tamamlayan Alanyaspor, gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek tek Antalya ve Akdeniz temsilcisi olma unvanını üstlendi.

Öte yandan şehrin bir diğer profesyonel ekibi Alanya 1221 FSK da 3. Lig'de kalmayı garantileyerek ilçe futbolunun istikrarlı yapısını pekiştirdi. Antalya merkez ve diğer ilçelerdeki takımların yaşadığı bu toplu çöküş, bölge futbolunun gelecekteki idari ve mali planlamaları adına ciddi soru işaretleri bıraktı.