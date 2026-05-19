​​Antalya, uluslararası dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak kick boks dünyasının kalbinin attığı merkez oldu. 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 11. Turkish Open WAKO Kick Boks Dünya Kupası, adeta bir spor şölenine sahne oldu. 43 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun ringe çıktığı bu dev organizasyonda, Alanya'yı ve Türkiye'yi gururlandıran muhteşem bir başarı hikayesi yazıldı.

​RİNGİN HAKİMİ EFE KAÇAR

​Alanya'da doğup büyüyen Efe Kaçar, turnuvada 60 kg Full Contact branşında mücadele etti. Zorlu rakiplerini tek tek dize getiren genç sporcu, turnuva boyunca sergilediği üstün performans, teknik beceri ve sarsılmaz azmiyle adını finale yazdırdı.

​Final müsabakasında da adeta ringin tozunu attıran Kaçar, muhteşem bir zafere imza atarak Dünya Şampiyonluğu kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

​Dev turnuvada 3 bin sporcu arasından sıyrılarak zirveye yerleşen Efe Kaçar’ın bu başarısı, memleketi Alanya’da büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Spor otoriteleri, 11. Turkish Open WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Efe Kaçar'ın önümüzdeki dönemde de uluslararası arenalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor.