Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Serdal Adalı ile 53 yaşındaki teknik adam arasında yapılan değerlendirme toplantısının ardından karşılıklı anlaşma sağlandı. Taraftarın bir süredir gösterdiği tepkilerin gölgesinde gerçekleşen bu görüşme sonucunda, Yalçın'ın kulüpteki ikinci dönemi noktalanmış oldu.

RESMİ AÇIKLAMA KAP'A BİLDİRİLDİ

Ayrılık kararı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Yapılan resmi açıklamada, Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin 18.05.2026 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedildiği aktarıldı. Kulüp yönetimi yayımladığı mesajda, Yalçın'a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarı diledi.

İKİNCİ DÖNEMİNDE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında göreve getirilen Sergen Yalçın, takımın başında toplam 39 resmi maça çıktı. Bu süreçte 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan deneyimli çalıştırıcı, 1.79 puan ortalaması yakaladı. Ocak 2020 ile Aralık 2021 arasındaki ilk döneminde hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan Yalçın'ın, ikinci serüveninde kupa hedeflerinden uzak kalması ve sezonu kupasız kapatması ayrılık sürecini hızlandıran istatistiksel tablo olarak kayıtlara geçti.