Ortadoğu'da ardı ardına yaşanan ve uluslararası uçuşlar ile bölgesel güvenliği sarsan çatışmalar, turizm kenti Alanya'da da endişeyle takip edilirken, krizin merkezindeki İran'dan çarpıcı bir hamle geldi. ABD ve İsrail ile askeri gerilimi zirveye tırmanan Tahran yönetimi, diplomatik restini çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinin şifrelerini X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Çatışmanın faturasını Tel Aviv ve Washington'a kesen Pezeşkiyan, acımasız savaşı başlatan taraf olmadıklarını belirterek, işgale karşı meşru müdafaa haklarından asla taviz vermeyeceklerini dünyaya ilan etti.

"ORTA ÇAĞ" VURGUSU VE BÖLGESEL ALARM

Bölgede tansiyonu artıran en büyük unsurlardan birinin komşu ülkelerdeki Amerikan askeri üsleri olduğunu belirten İran lideri, bu alanların Tahran'a yönelik operasyonlarda kullanılmasının bölgesel komşuluk ilişkilerini açıkça sabote ettiği uyarısında bulundu. Yaşananları "Siyonist-Amerikan işgali" sözleriyle sert bir dille eleştiren Pezeşkiyan, zorbalığa ve baskıya asla boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi. Yalan istihbaratlara dayanarak fetih amaçlı savaşlar başlatmanın 21. yüzyılda tam bir "Orta Çağ" zihniyeti olduğunu savunan Pezeşkiyan, küresel aktörleri bu işgali kınamaya ve saldırganları uluslararası hukuka uymaya zorlamaya çağırdı.

ŞOK ATEŞKES ŞARTI: GARANTİ YOKSA BARIŞ DA YOK

Amerika ve Avrupa başkentlerinden gelen art arda "ateşkes" ve "çatışmayı sonlandırma" baskılarına karşı Tahran'ın kırmızı çizgisi netleşti. Çatışmaların durması için masaya tek bir kesin şart koyan İran Cumhurbaşkanı, toprak bütünlüklerine yönelik tehditlerin kalıcı olarak ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan'ın, "Gelecekte topraklarımıza yönelik başka bir saldırı olmayacağından emin olana kadar, savaşı sona erdirmekten bahsetmek anlamsızdır" şeklindeki sözleri, diplomasi masasında şok etkisi yarattı. Siyaset uzmanları, bu kritik hamleyi İran'ın sadece geçici bir taktiksel sessizlik değil, ABD ve İsrail'in askeri adımlarını temelli durduracak stratejik bir garanti arayışı olarak değerlendiriyor. Bölgedeki barış ve istikrarın bozulmasının ekonomik ve turistik yansımaları ise Alanya gibi dışa açık kentlerde yakından izlenmeye devam ediyor.