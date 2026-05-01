Antalya Kaleiçi’nde tarihi surlara çıkan 48 yaşındaki şahıs, polis ekiplerini saatlerce alarma geçirdi. Aç olduğunu söyleyen kişi, getirilen çorbanın ardından ikna edilerek indirildi.

Antalya Kaleiçi’nde surlara çıkan şahısın ikna edilme anları kentte uzun süre konuşuldu. Olay, 1 Mayıs günü saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki tarihi surlarda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce Cumhuriyet Meydanı’nda da benzer bir eylem yaptığı öğrenilen Ertan Ö. (48), bu kez yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki surlara çıktı.

SURLARDA 6 SAATLİK BEKLEYİŞ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Özellikle Kaleiçi’ni gezen turistler ve çevredeki esnaf gelişmeleri yakından takip etti.

Ekipler, yaklaşık 6 saat süren ikna çalışması yürüttü. Bu süreçte şahsın zaman zaman kulaklıkla müzik dinlediği ve yer yer dans ettiği görüldü. Yanında alkol ve gazoz bulunduğu da öğrenildi.

BAŞKOMİSER DEVREYE GİRDİ

Olayın ilerleyen saatlerinde Başkomiser Zahit Şahinalp, itfaiye merdiveniyle şahsa yaklaşarak birebir görüşme yaptı. Uzun süren diyalog sonrası şahısla temas kuruldu ve sakinleşmesi sağlandı.

ÇORBA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sırasında “Karnım aç” diyen şahıs için çevredeki bir esnaftan çorba temin edildi. Çorbayı içtikten sonra daha sakin davranan kişi, ekiplerin yönlendirmesiyle sepete alındı.

Antalya Kaleiçi surlarında intihar girişimi nasıl önlendi sorusunun yanıtı da böylece ortaya çıktı. Şahıs, güvenli şekilde aşağı indirildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolün ardından Ertan Ö., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.