Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Corendon Alanyaspor’un Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada tribündeki yerlerini alarak unutulmaz bir gün yaşadı. Küçük yaşta Alanyaspor sevgisi ile buluşan öğrenciler, takımlarına verdikleri destekle dikkat çekti.

60 ÖĞRENCİ TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Yaklaşık 60 öğrenci, Okul Müdürü Hakan Karaçam öncülüğünde kendi imkanlarıyla stadyuma ulaştı. Ellerinde turuncu-yeşilli bayraklarla tribünlere çıkan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

TRİBÜNLERDE COŞKU DORUKTAYDI

Maç boyunca büyük bir heyecanla tezahürat yapan minik taraftarlar, tribün atmosferine enerji kattı. Açılan pankartlar ve dalgalanan bayraklar, Alanyaspor’a olan bağlılığın küçük yaşlarda nasıl benimsendiğini gözler önüne serdi.

VELİLER VE ÖĞRETMENLER DE KATILDI

Organizasyonda yalnızca öğrenciler değil, bazı veliler ve öğretmenler de yer aldı. Çocukların heyecanına ortak olan katılımcılar, bu anlamlı günde birlik duygusunu birlikte yaşadı.

“HEM TAKIM RUHU HEM ŞEHİR BİLİNCİ”

Okul Müdürü Hakan Karaçam, etkinliğin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Çocuklarımızın hem takım ruhunu yaşamalarını hem de şehrimizin değerine sahip çıkmalarını istedik. Güzel bir gün oldu”.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Alanyaspor’a gönülden bağlı minik taraftarların tribünlerdeki varlığı, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu tür etkinliklerin, çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığı kadar kent aidiyetini de güçlendirdiği ifade ediliyor.Cemali Aydınoğlu