Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve Türkiye’nin ProSeries kategorisindeki tek yarışı olma özelliğini taşıyan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) tüm heyecanıyla sürüyor. Organizasyonun en dikkat çeken etaplarından biri olan Patara-Kemer etabı, uzunluğu ve zorlu parkuruyla öne çıktı.

PROTOKOLDEN ÇEVRE MESAJI

Patara Antik Kenti’nden verilen starta Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı. Start öncesinde açılan “Antalya’da deniz hep temiz” yazılı pankart ile bu yıl Antalya’da düzenlenecek COP31 zirvesine dikkat çekildi.

130 KİLOMETRELİK ZORLU PARKUR

Toplam 130,4 kilometrelik etap, Patara’dan başlayarak Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike güzergahını takip ederek Kemer’de sona erdi. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği parkur, hem uzunluğu hem de tırmanışları ve değişken yapısı nedeniyle sporcuları zorladı.

FORMALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Etap sonunda Kolombiyalı sporcu Ivan Ramiro Sosa, genel klasman liderliğini simgeleyen turkuaz mayo ile birlikte kırmızı mayonun (dağların kralı) da sahibi oldu. Yeşil mayo (en iyi sprinter) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe’ye giderken, beyaz mayo ise Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Mustafa Tarakcı’nın oldu.

ULUSLARARASI KATILIM YOĞUNDU

Toplam 23 takımdan 155 sporcu, etap boyunca yüksek tempoda mücadele etti. TUR 2026, uluslararası sporcuların katılımıyla Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlarken, Antalya ve çevresinin doğal güzelliklerini de dünya vitrinine taşıyor.

BÖLGE TURİZMİNE KATKI

Patara’dan Kemer’e uzanan etap, yalnızca sportif rekabetle değil, aynı zamanda turizm ve tanıtım değeriyle de öne çıkıyor. Alanya ve çevresinde yakından takip edilen organizasyon, bölge ekonomisi ve spor turizmi açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.Spor Servisi