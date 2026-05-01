Festival kapsamında düzenlenen özel etkinlikte, 2020 yılında hayatını kaybeden öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu sevgi ve özlemle anıldı. İletişim ve Tasarım Bölümü öncülüğünde, Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu’nun (SASST) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, akademisyenler ve davetliler bir araya geldi. Katılımcılar, hem geçmişin izlerini taşıyan anıları paylaştı hem de birlikte vakit geçirmenin sıcaklığını yaşadı. Bu yıl ‘nostalji’ temasıyla düzenlenen festivalde, 90’lı yılların unutulmaz şarkıları eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Etkinlik alanında kurulan nostaljik konseptler dikkat çekerken, birlikte yenilen yemekler ve samimi sohbetler programa ayrı bir renk kattı. Etkinlik, üniversitenin hemen yanında yer alan Şebnem Köseoğlu Parkı’nda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl da aynı noktada anılan Köseoğlu’nun hatırası, bu yıl da öğrenciler tarafından yaşatıldı.

Program kapsamında Şebnem Köseoğlu’nun anısına hazırlanan video gösterimi yapılırken, öğrencilerin gerçekleştirdiği röportajlar ve paylaşılan anılar duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlikte zaman zaman duygusal anlar yaşansa da neşeli hatıralar da programa eşlik etti. Öte yandan, üniversite rektörünün kızı İrem Sağer sahne alarak seslendirdiği şarkılarla etkinliğe renk kattı ve katılımcılardan beğeni topladı. Üç yıldır sürdürülen İletişim ve Tasarım Festivali, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde; öğrencilerin bir araya geldiği, ortak değerlerin paylaşıldığı ve unutulmayan isimlerin yaşatıldığı güçlü bir sosyal platform olma özelliğini sürdürüyor. Bu yıl gerçekleştirilen anma programı da, Şebnem Köseoğlu’nun hatırasının öğrenciler ve sevenleri tarafından yaşatılmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. (Haber Merkezi)

