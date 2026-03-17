DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi uyarınca ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile 30.03.2026 tarihinde satılacaktır.

Sıra Nu İlçe Mahalle Ada / Parsel Yüz Ölçümü M2 Niteliği ve İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Saati 1 Demre Beymelek 296/6 296/6 304,71 Arsa -Konut, 5 Kat, Emsal 1,25, Y. Ençok 15,50 Y.Ençok 15,50, Konut, 5 Kat Emsal 1,25 ₺3.750.000,00 ₺112.500,00 11:00 2 Demre Çevreli 101/794 18.415,18 Tarla - Tarım Alanı ₺29.500.000,00 ₺885.000,00 11:30 3 Demre Çevreli 101/799 6.418,83 Tarla - Tarım Alanı ₺10.300.000,00 ₺309.000,00 12:00

2-İhaleye katılan istekliler, ihale ile ilgili şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Şartname bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler 1.000,00-TL (Bin TL) karşılığında şartnameyi satın almak ve dekontu ibraz etmek zorundadır. Şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenecek Belgeler;

Gerçek kişiler için ;

İkametgah belgesi. Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı. Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge. Demre Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye teklif verenin yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyanı. İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişiler için (1),(2),(5) ve (8)’inci maddelerde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Tüzel kişi olması halinde ;

1.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2026 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

3.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

5.Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

6.Demre Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

7.2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

8.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

9. İhaleye teklif verenin yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyanı.

10.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan tüzel kişiler için ilgilisine göre (1), (2), (3),(6) ve (8)’inci maddelerde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

11. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde ; (4), (5), (6),(7) (8) ve (9)’uncu maddelerde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

c)Yabancı istekliler için ; Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4- İsteklilerin 30/03/2026 Pazartesi günü saat 09:00’a kadar hazırladıkları belgeleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü ( Gökyazı Mah. Mustafa Masatlı Cad. No: 1 Demre/ANTALYA) ‘ne kapalı zarf içerisinde teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin belirtilen saate kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada doğacak gecikmeler kabul edilemez.