Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğrenciler ve akademisyenlerin yürüttüğü projeler ulusal ve uluslararası alanlarda ödüller almaya devam ediyor. ALKÜ Gıda Topluluğu öğrencileri tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Paneli: Geleceğin Üretimi ve Tüketimi” projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES (Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı) 5. Dönemi kapsamında kabul edildi. “Tarım, Gıda Güvenliği ve Hayvancılık Teknolojileri" alanında en iyi ilk 10 proje arasına seçilen proje, Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali ve Proje Yarışması’nda (ÜNİFEST) proje, 6-7 Mayıs 2026 tarihlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan UNİFEST’te ALKÜ’yü temsil edecek. ALKÜ Gıda Topluluğu tarafından hazırlanan proje; akademik bilgi birikimi ile sektörel tecrübeyi birleştiren çok paydaşlı bir modelle kurgulandı. Proje, Türkiye finalleri aşamasında bilimsel jüri önünde sunulmak üzere teknolojik prototipler ve inovatif çözüm önerileriyle zenginleştirildi. Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Tuğba Aktar Küçükaslan’ın olduğu ALKÜ Gıda Topluluğunun Başkanlığını ise Mert Demir yürütüyor. Projenin paydaşları arasında ise Alanya Gençlik Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Akdeniz Üniversitesi ve Enza Zaden firması bulunuyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, öğrenci ve akademisyenlerin başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını söyledi. Rektör Türkdoğan, “Üniversitemizde öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil, proje üretimi ve toplumsal katkı noktasında da aktif rol almalarını son derece önemsiyoruz. Üniversitemizdeki bu başarılar doğru bir eğitim ve öğrenimin en güzel sonuçlarıdır. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin ortaya koyduğu bu vizyoner yaklaşım bizleri son derece mutlu etmektedir. Üniversite olarak gençlerimizin fikir üretmesini, proje geliştirmesini ve bu projeleri ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye finallerinde üniversitemizi temsil edecek tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize başarılar diliyorum.” dedi. (ALKÜ BÜLTEN)

Muhabir: Ece Ergez