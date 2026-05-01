Alanya’yı voleybolda başarıyla temsil eden On Hotels Alanya Belediyespor Yıldız Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası grup eleme müsabakaları için Mersin’e hareket etti. Antalya şampiyonluğu ile önemli bir başarıya imza atan genç sporcular, şimdi gözünü Türkiye finallerine dikti.

ZORLU GRUPTA KRİTİK MAÇLAR

1-2-3 Mayıs tarihlerinde Mersin’de oynanacak grup karşılaşmalarında Alanya temsilcisi; Adana, Mersin ve Antakya (Hatay) ekipleriyle karşı karşıya gelecek. Her maçın büyük önem taşıdığı bu etapta, genç voleybolcuların hedefi gruptan çıkarak Türkiye finallerine katılmak.

ANTALYA ŞAMPİYONLUĞUNUN ARDINDAN YENİ HEDEF

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla Antalya şampiyonu olan ekip, elde ettiği ivmeyi Mersin’de de sürdürmek istiyor. Takımda morallerin yüksek olduğu gözlenirken, teknik ekip ve sporcuların Alanya’yı en iyi şekilde temsil etme hedefiyle kenetlendiği ifade ediliyor.

KULÜPTEN GÜVEN MESAJI

Alanya Belediyespor Kulüp Müdürü Serdar Esen, turnuva öncesi yaptığı açıklamada takıma olan güvenini dile getirdi. Esen, “Antalya’da elde ettiğimiz başarıyı Türkiye sahnesine taşımak istiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz” sözleriyle beklentilerini paylaştı.

ALANYA’NIN GÖZÜ MERSİN’DE

Alanyalı sporseverler, genç yeteneklerin Mersin’de göstereceği performansı yakından takip ediyor. Başarılı sonuçların hem kulüp hem de şehir adına önemli bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor. Bu süreç, Alanya’da altyapı sporlarının gelişimi açısından da dikkatle izleniyor.Cemali Aydınoğlu