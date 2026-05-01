Alanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı öğrencisi Esra Delal Öztek, Türkiye Jujitsu Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla hem üniversitesinin hem de Alanya’nın gururu oldu. İki ayrı branşta gösterdiği performansla dikkat çeken Öztek, kazandığı derecelerle Milli Takım kadrosuna seçilmeyi başardı.

İKİ BRANŞTA ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Öztek, ‘Fight’ ve ‘Newaza’ kategorilerinde mücadele etti. Her iki branşta da rakiplerine üstünlük sağlayan başarılı sporcu, çifte altın madalya kazanarak organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

MİLLİ TAKIM YOLU AÇILDI

Elde ettiği derecelerle ay-yıldızlı forma giymeye hak kazanan Öztek, önümüzdeki süreçte Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek. Bu başarı, Alanya’dan yetişen sporcuların uluslararası arenada da söz sahibi olabileceğini bir kez daha gösterdi.

REKTÖR SAĞER’DEN TEBRİK

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, öğrencinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Öğrencimiz Esra Delal Öztek’in Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçilmesi bizleri gururlandırdı. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz”.

HEDEF AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI

Başarılı sporcunun önümüzdeki günlerde uluslararası organizasyonlara hazırlık kampına başlaması planlanıyor. Disiplinli çalışması ve elde ettiği derecelerle dikkat çeken Öztek’in yeni başarılar için hazırlıklarını sürdüreceği belirtiliyor.

Alanya’dan çıkan bu başarı hikâyesi, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olurken, üniversite-spor iş birliğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.