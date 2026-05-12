İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 12 Mayıs 2026 tarihli kararıyla sıhhi tesisat ve armatür sektöründe faaliyet gösteren Şenpres'in iflasını resmen açıkladı. 1996 yılında kurulan ve Arnavutköy'de 10 bin metrekarelik tesisi bulunan şirket, bir süredir konkordato sürecindeydi. Karar, şirketin mali darboğazı aşamaması üzerine yayımlandı.

Yayımlanan bilgilere göre, aylık 300 ton vana üretimi kapasitesine sahip olan firma, 500'ü aşkın ürün çeşidiyle pazarın önemli aktörlerinden biriydi. Toplam 28 ayrı batarya modeli üreten Şenpres, 56 ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu. Ancak artan maliyetler ve finansal sorunlar, şirketin üretim altyapısını sürdürülemez hale getirdi.

İŞÇİLERİN MAKİNE İDDİALARI

İflas kararından aylar önce, 24 Şubat 2026 itibarıyla fabrikada üretimin tamamen durduğu aktarıldı. Bu süreçte içeride 4 aylık maaşları, kıdem tazminatları ve fazla mesai ücretleri kalan işçiler çeşitli iddiaları gündeme taşıdı. Fabrikadaki değerli makinelerin sökülerek tesisin dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

İşçilerin beyanlarına göre, fabrikadan çıkarılan sağlam makinelerin yerine mali değeri bulunmayan hurdalar getirildi. Ayrıca yeni makinelerin etiketlerinin eski cihazlara takılarak yediemin denetiminden mal kaçırıldığı iddia edildi. Hukuk mücadelesi başlatan çalışanlar, tesisin fiilen boşaltıldığını savundu.

ALANYA İNŞAAT SEKTÖRÜNE OLASI YANSIMASI

Uygun fiyatlı yerli armatür ve vana ürünleriyle bilinen markanın iflası, yapı marketler ve inşaat tedarik zincirleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya gibi inşaat ve gayrimenkul projelerinin yoğun olduğu bölgelerde, yerli tedarikçilerin pazar payındaki bu tür eksilmelerin malzeme tedarik süreçlerine muhtemel etkisi dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, piyasadaki alternatif üreticilere yönelimin artabileceğini belirtiyor.